Выпишите , вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки, сначала неопределенно - личные предложения, затем-определенно-личные.
Русский язык
Выпишите , вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки, сначала неопределенно - личные предложения, затем-определенно-личные.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-_- там легко-же ........................................
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