Прилагательнок с окончанием ая существительное с окончанием яя

Русский язык
Прилагательнок с окончанием ая существительное с окончанием яя
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прилагательные:Красивая,Милая,Богатая Существительные:Лентяя,синяя
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