Составь верные равенства и неравенства , используя таблицу 420+130. 420-250 260-90. 150+40 240-50. 23+360 90+120. 1000-450
Математика
Составь верные равенства и неравенства , используя таблицу 420+130. 420-250 260-90. 150+40 240-50. 23+360 90+120. 1000-450
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
420+130=1000-450 420-250=260-90 150+40=240-50 90+210<23+360
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
<p>Через точку пересечения прямых 6x-4y+5=0,2 и x+5y+8=0 провести прямую, параллельную о??и абсцисс</p>
Қазақ тiлi
Окружающий мир