Составь верные равенства и неравенства , используя таблицу 420+130. 420-250 260-90. 150+40 240-50. 23+360 90+120. 1000-450

Математика
Составь верные равенства и неравенства , используя таблицу 420+130. 420-250 260-90. 150+40 240-50. 23+360 90+120. 1000-450
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
420+130=1000-450 420-250=260-90 150+40=240-50 90+210<23+360
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