Почему все азиатские страны часто называют странами Востока подумай Когда и кто их так назвал

Окружающий мир
Почему все азиатские страны часто называют странами Востока подумай Когда и кто их так назвал
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти страны так назвали европейцы, ибо для завоевания Индии и Китая приходилось плыть на восток.
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