Доску длиной 215,16 метров распилили на две части одна часть больше другой на 2,3 раза больше. Какова длинна каждой части доски
Математика
Доску длиной 215,16 метров распилили на две части одна часть больше другой на 2,3 раза больше. Какова длинна каждой части доски
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 1 часть =х, тогда вторая часть доски=х+2,3 х+х+2,3=215,16 2х+2,3=215,16 2х=215,16-2,3 2х=212,86 х=212,86:2 х=106,43 (м) - одна часть доски 106,43+2,3=108,73 (м) - вторая часть доски
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