420 минут минус 3 часа15 мин=сколько часов минут
Математика
420 минут минус 3 часа15 мин=сколько часов минут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3 часа= 180 минут 2)180+15=205 (минут) 3)420-205=215 (минут) 4)215 минут=3часа 35минут Ответ:3часа 35 минут
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
Тесьмы длина которой 10 метров отрезали две пятых его длины чтобы завязать коробку с подарками Сколько метров тесьмы отрезали Сколько метров тесьмы...
Математика
Решить всё соревнований два спортсмена стартовали в 11 ч 06 мин. Один из них пробежа?? дистанцию за 1мин 57 с , а с другой пришёл к финишу на 5 с п...
Русский язык