420 минут минус 3 часа15 мин=сколько часов минут

Математика
420 минут минус 3 часа15 мин=сколько часов минут
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3 часа= 180 минут                                                                                  2)180+15=205 (минут)                                                                                 3)420-205=215 (минут)                                                                                 4)215 минут=3часа 35минут                                                                         Ответ:3часа 35 минут
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