Тесьмы длина которой 10 метров отрезали две пятых его длины чтобы завязать коробку с подарками Сколько метров тесьмы отрезали Сколько метров тесьмы осталось

Математика

Тесьмы длина которой 10 метров отрезали две пятых его длины чтобы завязать коробку с подарками Сколько метров тесьмы отрезали Сколько метров тесьмы осталось

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