Тесьмы длина которой 10 метров отрезали две пятых его длины чтобы завязать коробку с подарками Сколько метров тесьмы отрезали Сколько метров тесьмы осталось
Математика
Тесьмы длина которой 10 метров отрезали две пятых его длины чтобы завязать коробку с подарками Сколько метров тесьмы отрезали Сколько метров тесьмы осталось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение - 10 метров - 5 частей х метров - 2 части Подставим - х=10*2\5=4 метров тесьмы отрезали 10-4=6 метров тесьмы осталось Ответ - всего отрезали 4 метра тесьмы. Всего осталось 6 метров тесьмы.
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