Напиши буквами. [дáта], [д′áда], [лунá], [л′ýди], [лом], [л′он].
Русский язык
Напиши буквами. [дáта], [д′áда], [лунá], [л′ýди], [лом], [л′он].
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дата, Дядя, Луна, Люди, Лом, Лён.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
<p>Через точку пересечения прямых 6x-4y+5=0,2 и x+5y+8=0 провести прямую, параллельную о??и абсцисс</p>
Қазақ тiлi
Окружающий мир
Математика
Доску длиной 215,16 метров распилили на две части одна часть больше другой на 2,3 раза больше. Какова длинна каждой части доски