lt;pgt;Через точку пересечения прямых 6x-4y+5=0,2 и x+5y+8=0 провести прямую, параллельную о??и абсциссlt;/pgt;
Математика
lt;pgt;Через точку пересечения прямых 6x-4y+5=0,2 и x+5y+8=0 провести прямую, параллельную о??и абсциссlt;/pgt;
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