Окончания в словах: Гибок, Удобен, Звонок.
Русский язык
Окончания в словах: Гибок, Удобен, Звонок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найди корень, подбери однокоренные родственные слова. Гибок - гибкий. Удобен - удобный. Звонок - звонкий. Итого: в слове "гибок" окончание "ок", удобен - "ен", звонок - "ок".
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте .Придумайте первую часть сравнений.Для этого подберите подходящие по ??мыслу имена прилагательные.образец(какой)Кислый,как клюква.(...) ...
Математика
Составь верные равенства и неравенства , используя таблицу 420+130. 420-250 260-90. 150+40 240-50. 23+360 90+120. 1000-450
Математика
<p>Через точку пересечения прямых 6x-4y+5=0,2 и x+5y+8=0 провести прямую, параллельную о??и абсцисс</p>
Қазақ тiлi