Помогитееее пожалуйста, нужно найти зат есім в этом тексте. Заранее спасибо.
Қазақ тiлi
Помогитееее пожалуйста, нужно найти зат есім в этом тексте. Заранее спасибо.
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Зат есім:адамдар, жауынгерлер, билер, жыл, спорт, мерекелер, ойындар, жарыстар
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