Помогите скласти план до АЙВЕНГО 1-13 роздил
Литература
Помогите скласти план до АЙВЕНГО 1-13 роздил
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1.Головне місце дії повісті. 2.Свинопас і Вамба. 3.Наближення ковалькади. 4.Несподівана звістка для Седрика. 5.Ровена-граціозна красуня. 6.Проведний мандрівник. 7.Подвиг на Святій Землі. 8.Лицарі, що підтримають славу Англії. 10.Бесіда леді Ровени і Пілігрима. 11.Причини скрутного становища народу. 12.Прекрасна Ревека. 13. На турнірі (правила турніру)
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