Помогите!;) слова лазурный ,небесный являються: а)антонимы б)синонимы с)омонимы ??)многозначными словами
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Помогите!;) слова лазурный ,небесный являються: а)антонимы б)синонимы с)омонимы ??)многозначными словами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)т.к. лазурный и небесный имеют ожно и тожезначение
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