Составьте таблицу о защищающих законы государственных организациях и их обязанн??стях

Окружающий мир
Составьте таблицу о защищающих законы государственных организациях и их обязанн??стях
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не пилить лес ,беречь воду
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