Будь-ласка допоможіть!!!! Мені треба скласти 10 питань до казки Євшан-зілля
Литература
Будь-ласка допоможіть!!!! Мені треба скласти 10 питань до казки Євшан-зілля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Чому сина забрали з батьківщини 2)як малий згадав про батька та рідний степ 3)кого послав Халл по свого сина 4) які 3 пісні проспівав путівецць 5)згадав чи ни він про свого батька вибач але тильки 5)
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