Будь-ласка допоможіть!!!! Мені треба скласти 10 питань до казки Євшан-зілля

Гость: Гость:

1)Чому сина забрали з батьківщини 2)як малий згадав про батька та рідний степ 3)кого послав Халл по свого сина 4) які 3 пісні проспівав путівецць 5)згадав чи ни він про свого батька вибач але тильки 5)