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СН4-C2H2-C2H4-C2H5Cl-C2H5OH
Химия
СН4-C2H2-C2H4-C2H5Cl-C2H5OH
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2СH4⇒C2H2 + 3H2 C2H2+H2 ⇒ C2H4 C2H4 + HCl ⇒ C2H5Cl C2H5Cl + NaOH ⇒ C2H5OH + NaCl
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