cos ( - П \ 3) + cos ( - П \ 6) + cos ( - П \ 2) + cos ( 2П ) = ?

Математика
cos ( - П \ 3) + cos ( - П \ 6) + cos ( - П \ 2) + cos ( 2П ) = ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos ( - П \ 3) + cos ( - П \ 6) + cos ( - П \ 2) + cos ( 2П ) = учитывая четность и периодичность косинуса cos ( П \ 3) + cos ( П \ 6) + cos ( П \ 2) + cos ( 0) = используя табличные значения 1:2+корень(3):2+0+1=1.5+корень(3):2
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