Знайдiть невiдому сторону трикутника АВС, якщо кут С=60°, АС=25дм, СВ=40дм
Геометрия
Знайдiть невiдому сторону трикутника АВС, якщо кут С=60°, АС=25дм, СВ=40дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За теоремою косинусів АВ в квадраті = АС в квадраті + ВС в квадраті - 2 АС*ВС*косинус кута С
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