Цытатный план про дубровского 8 глава
Литература
Цытатный план про дубровского 8 глава
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Конфликт Дубровского и Троекурова 2) Подписание бумаг на владение Кистиневки 3) Приезд Владимира к отцу (Дубровскому) 4) Смерть Дубровского 5) Передача дома Троекурову 6) Поджог усадьбы Дубровского 7) Кто же виноват в пожаре? 8) История Маши Троекуровой Том первый завершен 9) День Храмового праздника у Троекурова 10) Ночное лжеограбление 11) Знакомство с французом Дефоржем 12) Маша и Владимир. Неожиданное откровение. 13) Новый хозяин - князь Верейский 14) Верейский делает предложение Маше 15) Свидание Маши и Дубровского 16) Троекуров решает ускорить свадьбу 17) Троекуров узнает о переписке влюбленных Маши и Дубровского 18) Свадебная цермония 19) Дубровский распускает шайку разбойников
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