В закрытом сосуде V=2 литра находится насыщенный водяной пар при температуре 20 ора??усов по сельсия. сколько воды образуется при понижении температуры до 5 градусов

Физика

В закрытом сосуде V=2 литра находится насыщенный водяной пар при температуре 20 ора??усов по сельсия. сколько воды образуется при понижении температуры до 5 градусов

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