В закрытом сосуде V=2 литра находится насыщенный водяной пар при температуре 20 ора??усов по сельсия. сколько воды образуется при понижении температуры до 5 градусов
Физика
В закрытом сосуде V=2 литра находится насыщенный водяной пар при температуре 20 ора??усов по сельсия. сколько воды образуется при понижении температуры до 5 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: v = 2л = 0.002м^3 t1 = 20ᴼC t2= 5ᴼC m = ? Решение: 1) ρ пара: при t1 = 20ᴼC ρ1 = 17.3 г/м^3 при t2 = 5ᴼC ρ2 = 6.8 г/м^3 2) m = V (ρ1 - ρ2) = 0.002(17.3 - 6.8) ≈ 0.02 ≈ 20мг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
ОЧЕНЬ СРОЧНО!! У пшениці алель карликовості домінує над алелем норм росту. Які ге??отипи вихідних форм,якщо в потомстві 1/4 норм зросту?
Математика
Решите пожалуйста уравнение под 4 номером. Правильный ответ = -1.8. Хочу посмотреть правильное решение этого уравнения
Окружающий мир
Другие предметы