Під час аварійного гальмування автомобіль проїхав 50 м і зупинився через 5 с. Визна??те початкову швидкість автомобіля

Физика

Під час аварійного гальмування автомобіль проїхав 50 м і зупинився через 5 с. Визна??те початкову швидкість автомобіля

Автор: Гость