Під час аварійного гальмування автомобіль проїхав 50 м і зупинився через 5 с. Визна??те початкову швидкість автомобіля

Физика
Під час аварійного гальмування автомобіль проїхав 50 м і зупинився через 5 с. Визна??те початкову швидкість автомобіля
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V₀ₓ-? Vₓ=0
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