Хорошо в осеннюю пору в лесу: тихо, св. жо и влажно.С. жу на пеньке и любуюсь. Посреди поляны старая поваленная бурей сосна, а дальше-сосновый бор. Лучи солнца осв.щают его , где-то вдали между стволами с неет лёгкий туман. Спи...

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Хорошо в осеннюю пору в лесу: тихо, св. жо и влажно.С. жу на пеньке и любуюсь. Посреди поляны старая поваленная бурей сосна, а дальше-сосновый бор. Лучи солнца осв.щают его , где-то вдали между стволами с неет лёгкий туман. Спиши, вставляя пропущенные буквы. Выдели корень в однокоренных словах.

Автор: Гость