Хорошо в осеннюю пору в лесу: тихо, св. жо и влажно.С. жу на пеньке и любуюсь. Посреди поляны старая поваленная бурей сосна, а дальше-сосновый бор. Лучи солнца осв.щают его , где-то вдали между стволами с неет лёгкий туман. Спи...

Русский язык
Хорошо в осеннюю пору в лесу: тихо, св. жо и влажно.С. жу на пеньке и любуюсь. Посреди поляны старая поваленная бурей сосна, а дальше-сосновый бор. Лучи солнца осв.щают его , где-то вдали между стволами с неет лёгкий туман. Спиши, вставляя пропущенные буквы. Выдели корень в однокоренных словах.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хорошо в осеннюю пору в лесу: тихо, свежо (проверочное слово свЕжий, корень -свеж) и влажно. Сижу (проверочное слово сИдя, корень -сид)на пеньке и любуюсь. Посреди поляны старая поваленная бурей сосна, а дальше-сосновый бор. Лучисолнца освещают (проверочное слово свЕт, корень -свет) его , где-то вдали между стволами синеет (проверочное слово сИний, корень -син)лёгкий туман.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Беларуская мова
Краткую биографию Тадеуша Костюшки 100-130 слов на беларускай мове
Ответить
Физика
Предложите способ определения плотности тела(тело может плавать в воде,налитой в мензурку,частично погрузившись).Оборудование:Тело, мензурка с водо...
Ответить
Математика
Решить уравнения (Полное решение) log6 (14+4x)=log6 (2x+2); logx (x-1)=logx(2x-8)
Ответить
Другие предметы
Олимпийский чемпион (что он делает,чем занимается, биография) Физ-ра
Ответить
Английский язык
Вставьте правильный предлог и герундий 35. They thought him guilty ... (kill). 36. What's the use ... (send) it? 37. I am fed up ... (get up)...
Ответить