Хорошо в осеннюю пору в лесу: тихо, св. жо и влажно.С. жу на пеньке и любуюсь. Посреди поляны старая поваленная бурей сосна, а дальше-сосновый бор. Лучи солнца осв.щают его , где-то вдали между стволами с неет лёгкий туман. Спи...
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Хорошо в осеннюю пору в лесу: тихо, св. жо и влажно.С. жу на пеньке и любуюсь. Посреди поляны старая поваленная бурей сосна, а дальше-сосновый бор. Лучи солнца осв.щают его , где-то вдали между стволами с неет лёгкий туман. Спиши, вставляя пропущенные буквы. Выдели корень в однокоренных словах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хорошо в осеннюю пору в лесу: тихо, свежо (проверочное слово свЕжий, корень -свеж) и влажно. Сижу (проверочное слово сИдя, корень -сид)на пеньке и любуюсь. Посреди поляны старая поваленная бурей сосна, а дальше-сосновый бор. Лучисолнца освещают (проверочное слово свЕт, корень -свет) его , где-то вдали между стволами синеет (проверочное слово сИний, корень -син)лёгкий туман.
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