Предложите способ определения плотности тела(тело может плавать в воде,налитой в мензурку,частично погрузившись).Оборудование:Тело, мензурка с водой, карандаш.
Физика
Предложите способ определения плотности тела(тело может плавать в воде,налитой в мензурку,частично погрузившись).Оборудование:Тело, мензурка с водой, карандаш.
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Гость:
Фигня какая-то, хз как решать.
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