Предложите способ определения плотности тела(тело может плавать в воде,налитой в мензурку,частично погрузившись).Оборудование:Тело, мензурка с водой, карандаш.

Физика

Предложите способ определения плотности тела(тело может плавать в воде,налитой в мензурку,частично погрузившись).Оборудование:Тело, мензурка с водой, карандаш.

Автор: Гость