Решить уравнения (Полное решение) log6 (14+4x)=log6 (2x+2); logx (x-1)=logx(2x-8)
Математика
Решить уравнения (Полное решение) log6 (14+4x)=log6 (2x+2); logx (x-1)=logx(2x-8)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ку ка реку тебе повезло я знаю ответ! /log2(x) - 1/log2(6-x) < 0 log2((6-x)/x)<0Т.к основание логарифма >1, то 6-x/x<1х<6-хх<3Боюсь где то ошибется(((
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