Решить уравнения (Полное решение) log6 (14+4x)=log6 (2x+2); logx (x-1)=logx(2x-8)

Гость: Гость:

Ку ка реку тебе повезло я знаю ответ! /log2(x) - 1/log2(6-x) < 0 log2((6-x)/x)<0Т.к основание логарифма >1, то 6-x/x<1х<6-хх<3Боюсь где то ошибется(((