Экскаватор расходует 60 л топлива ежедневно. Самосвал расходует 210 л за 21 день, а ав??офургон - 420 л за неделю. Сколько л топлива расходуют все машины за неделю

Математика

Экскаватор расходует 60 л топлива ежедневно. Самосвал расходует 210 л за 21 день, а ав??офургон - 420 л за неделю. Сколько л топлива расходуют все машины за неделю

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