Экскаватор расходует 60 л топлива ежедневно. Самосвал расходует 210 л за 21 день, а ав??офургон - 420 л за неделю. Сколько л топлива расходуют все машины за неделю

Математика
Экскаватор расходует 60 л топлива ежедневно. Самосвал расходует 210 л за 21 день, а ав??офургон - 420 л за неделю. Сколько л топлива расходуют все машины за неделю
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение:                                                        Ответ: Все машины вместе тратят 910 литров топлива за неделю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Плод зерновка характерен для: а)мака б)земляника в)кукурузы г)липы
Ответить
Английский язык
ЛЮДИ! МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ !!ГРАМОТНО!!! подсказка что в предложениях время Past!!!! НО!нужно поставить либо в Simpl,Continuous, Perfect ,Pe...
Ответить
Беларуская мова
Какие есть разрады у прыметникау, и как узнать какой разрад?
Ответить
Русский язык
Помогите слово с приставкой корнем сад суфиксом к и окончанием а
Ответить
Химия
Какая будет массовая доля сульфата меди в растворе из 187г воды и 13г медного купоро??а
Ответить