Экскаватор расходует 60 л топлива ежедневно. Самосвал расходует 210 л за 21 день, а ав??офургон - 420 л за неделю. Сколько л топлива расходуют все машины за неделю
Математика
Экскаватор расходует 60 л топлива ежедневно. Самосвал расходует 210 л за 21 день, а ав??офургон - 420 л за неделю. Сколько л топлива расходуют все машины за неделю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Ответ: Все машины вместе тратят 910 литров топлива за неделю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ЛЮДИ! МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ !!ГРАМОТНО!!! подсказка что в предложениях время Past!!!! НО!нужно поставить либо в Simpl,Continuous, Perfect ,Pe...
Беларуская мова