Какая будет массовая доля сульфата меди в растворе из 187г воды и 13г медного купоро??а
Химия
Какая будет массовая доля сульфата меди в растворе из 187г воды и 13г медного купоро??а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(H2C)=187г m(CuSO4)=13г Найти: W-? Решение: 1. Найдём m(р-ра) 13+187=200 2. Найдём W 100% - 200 x%-13 x=6,5 % Ответ: 6,5 % массовая доля медного купороса растворе
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