Какая будет массовая доля сульфата меди в растворе из 187г воды и 13г медного купоро??а

Химия
Какая будет массовая доля сульфата меди в растворе из 187г воды и 13г медного купоро??а
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(H2C)=187г m(CuSO4)=13г Найти: W-? Решение: 1. Найдём m(р-ра) 13+187=200 2. Найдём W 100% - 200 x%-13 x=6,5 %  Ответ: 6,5 % массовая доля медного купороса  растворе
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