На сторінці 40 рядків по 60 символів. Який обсяг текстових даних сторінки в кілобайтах (округліть до сотих)

Информатика

На сторінці 40 рядків по 60 символів. Який обсяг текстових даних сторінки в кілобайтах (округліть до сотих)

Автор: Гость