На сторінці 40 рядків по 60 символів. Який обсяг текстових даних сторінки в кілобайтах (округліть до сотих)

Информатика
На сторінці 40 рядків по 60 символів. Який обсяг текстових даних сторінки в кілобайтах (округліть до сотих)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*40*60*i=9000*8 i=9000*8/(6*40*60) i=72000/14400 i=5 2^{i} =32 Відповідь: 32 символу
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