Сочинение-миниатюра донкихотство в наше время

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Донкихотство – понятие многообразное, его толкуют по – разному. Многие называют донкихотством отсутствие чувства реальности и называют донкихотством человека, лезущего на рожон, лишенного ощущения действительности, а потому несуразного, нелепого, жалкого и смешного. Но под донкихотством понимают и не желание приспосабливаться к прозе жизни, стремление преобразить и преобразовать жизнь, упорное и даже героическое следование мечте, верность возвышенной цели, сколько бы цель не противоречила глубокой логике реальных и косвенных факторов. Я считаю, что этот образ вечный, потому что вопросы, которые он поднимает вечные: свобода, любовь, простота души вера в людей и мечту. И с такое характеристикой в современном мире можно найти много таких людей «донкихотов».