Помогите с сочинением что такое доброта

Русский язык
Помогите с сочинением что такое доброта
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот только вместо слово добро подставь доброта и все остальное если не понравиться - допиши сам(а) начало ....Я думаю,что Добро - это бескорыстное стремление к осуществлению блага. Это когда мы делаем что-то, ничего не требуя взамен. Добро - это светлое и приятное чувство, которое дарит улыбку, приносит радость. Иногда оно вызывает замирание сердца и сравнимы с кусочком счастья. Подтверждение своим словам и мыслям нахожу в тексте Е. А. Пермяка... остальное там есть...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Сравнение британской и русской школы ( СРОЧНОООО ) ((( по английскому
Ответить
Биология
Определить стебельную часть цветка как видоизменённого побега: а) цветоложе; б) пестик; в) лепестки; г) тычинки.
Ответить
География
Наибольшая по численности раса
Ответить
Литература
Срочно!!!!!!!Рассказ- характеристика Лизы и Алексея из книги "Барышня- крестьянка"
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста)
Ответить