Помогите с сочинением что такое доброта

Гость: Гость:

Вот только вместо слово добро подставь доброта и все остальное если не понравиться - допиши сам(а) начало ....Я думаю,что Добро - это бескорыстное стремление к осуществлению блага. Это когда мы делаем что-то, ничего не требуя взамен. Добро - это светлое и приятное чувство, которое дарит улыбку, приносит радость. Иногда оно вызывает замирание сердца и сравнимы с кусочком счастья. Подтверждение своим словам и мыслям нахожу в тексте Е. А. Пермяка... остальное там есть...