Помогите сочинение что такое доброта

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Помогите сочинение что такое доброта
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доброта-це відношення по людини з повагою не залишати друзів у біді відноситисья до інших з добротою бути відчливим не говорити поганого шоб потім всі не хотіли дружити.
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