Любой щелочной металл с серой и с водой.Срочноооо,помогите
Химия
Любой щелочной металл с серой и с водой.Срочноооо,помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Li + S = Li2S 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2
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