Дуже потрібно Складіть речення зі словами черговий (прикм),черговий (іменник),вій??ьковий (прикм ),військовий (іменник)

Українська мова

Дуже потрібно Складіть речення зі словами черговий (прикм),черговий (іменник),вій??ьковий (прикм ),військовий (іменник)

Автор: Гость