Дуже потрібно Складіть речення зі словами черговий (прикм),черговий (іменник),вій??ьковий (прикм ),військовий (іменник)
Українська мова
Дуже потрібно Складіть речення зі словами черговий (прикм),черговий (іменник),вій??ьковий (прикм ),військовий (іменник)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Черговий учень зупинив мене.Черговий усмхнувся мені. Мій друг побачив військовий танк.Військовий попросив вибачення.
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