Найдите углы четырехугольника,если они пропорциональны числам 2,3,10 и21. Помогите п??жалупожалуйста
Алгебра
Найдите углы четырехугольника,если они пропорциональны числам 2,3,10 и21. Помогите п??жалупожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нехай х коофіціент пропорційності тоді, 2х+3х+10х+21х=360 36х=360 х=10 2*10=20 3*10=30 10*10=100 21*10=210
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