Найдите углы четырехугольника,если они пропорциональны числам 2,3,10 и21. Помогите п??жалупожалуйста

Алгебра
Найдите углы четырехугольника,если они пропорциональны числам 2,3,10 и21. Помогите п??жалупожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нехай х коофіціент пропорційності тоді, 2х+3х+10х+21х=360 36х=360 х=10 2*10=20 3*10=30 10*10=100 21*10=210
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каждой строчке подчеркни лишнюю буквы ,а) а б в у э:б) т р и б к
Ответить
Химия
Как называются вещества: C2H2Cl4 и C2H3Cl? Где используют второе?
Ответить
Окружающий мир
Различия огрегатных состояний
Ответить
Физика
У вагоні пасажирського потяга,що рухається,на столику лежить книжка.У стані спокоючи руху перебуває книжка відносно:а)столика; б)рейок; в)підлоги в...
Ответить
Українська мова
10слів з мяким знаком
Ответить