В каждой строчке подчеркни лишнюю буквы ,а) а б в у э:б) т р и б к
Русский язык
В каждой строчке подчеркни лишнюю буквы ,а) а б в у э:б) т р и б к
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)б ,в лишние так как они согласные ,а а у э гласные б)и лишняя так как она гласная ,а т р б к согласные
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