В каждой строчке подчеркни лишнюю буквы ,а) а б в у э:б) т р и б к

Русский язык
В каждой строчке подчеркни лишнюю буквы ,а) а б в у э:б) т р и б к
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)б ,в  лишние так как они согласные ,а   а у э гласные б)и лишняя так как она гласная ,а    т р б к согласные 
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