Доведить що максим и мирослава смиливи,мужни патриоти риднои земли
Українська література
Доведить що максим и мирослава смиливи,мужни патриоти риднои земли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вони патріоти своєї землі тому, що вони обороняли своє селище від монголо-татар. Максим навіть прокрався до їхнього лігва щоб підслухати їхню розмову, але потрапив в полон. А Мирослава вона хотіла врятувати його . Отже йдеться про своє життя вони здатні відати його заради рідної землі.
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