Доведить що максим и мирослава смиливи,мужни патриоти риднои земли

Гость: Гость:

Вони патріоти своєї землі тому, що вони обороняли своє селище від монголо-татар. Максим навіть прокрався до їхнього лігва щоб підслухати їхню розмову, але потрапив в полон. А Мирослава вона хотіла врятувати його . Отже йдеться про своє життя вони здатні відати його заради рідної землі.