В коробке лежат 15 шариков: черные белые и красные. Красных в семь раз мень чем белы??. Сколько в коробке чёрных шариков? (Допустите, что в коробке 2 красных шарика)
Математика
В коробке лежат 15 шариков: черные белые и красные. Красных в семь раз мень чем белы??. Сколько в коробке чёрных шариков? (Допустите, что в коробке 2 красных шарика)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 красных , 2*7=14 =/= невозможно в коробке иметь 2 красных шарика => в коробке 1 красный 7 белых 15-8=7 черных
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