В коробке лежат 15 шариков: черные белые и красные. Красных в семь раз мень чем белы??. Сколько в коробке чёрных шариков? (Допустите, что в коробке 2 красных шарика)

Математика

В коробке лежат 15 шариков: черные белые и красные. Красных в семь раз мень чем белы??. Сколько в коробке чёрных шариков? (Допустите, что в коробке 2 красных шарика)

Автор: Гость