Скласти речення з фразеологізмами авгієві стайні танталові муки гордіїв вузо??

Українська мова
Скласти речення з фразеологізмами авгієві стайні танталові муки гордіїв вузо??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Авгієві стайні» досить часто можна зустріти в літературній мові. Танталові муки» означає страждання, яких зазнає людина від усвідомлення близькості бажаної мети. «Гордіїв вузол» – заплутана важка справа.

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