10слів з мяким знаком

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10слів з мяким знаком
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Сіль, Біль Король, Мозоль, кілька, день, ненависть, нетерпець, навпростець, учитель, родючість, молотить, тільки, людський, любить, сльоза, розверзається, учень, корінь.
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