Различия огрегатных состояний

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В жизни мы встречаемся с 3 агрегатными состояниями веществ: твёрдым жидким и газообразным.Строение газов жидкостей и твердых тел различно. Это объясняется тем что молекулы газов жидкостей и твердых тел и в их двигаются с разной скоростью и различаються во взаимодействии друг с другом.Ни в одном физическом определении не раскрыто, какое именно взаимодействие молекул определяет агрегатные состояния вещества. Сейчас для определения агрегатных состояний вещества используют приблизительные критерии, созданные исключительно для того, чтобы мы задавали меньше вопросов, поскольку однозначно определить агрегатное состояние вещества по этим критериям невозможно.Свойства вещества определяются свойствами его атомов (молекул).Твёрдое тело - характеризуется стабильностью формы и тем, что образующие его атомы совершают малые (тепловые) колебания вокруг фиксированных положений равновесия. Жидкость - агрегатное состояние вещества, сочетающее в себе черты твердого состояния (сохранение объема, определенная прочность на разрыв) и газообразного (изменчивость формы). Для жидкости характерны ближний порядок в расположении частиц (молекул, атомов) и малое различие в кинетической энергии теплового движения молекул и их потенциальной энергии взаимодействия.Газ - агрегатное состояние вещества, в котором кинетическая энергия теплового движения его частиц (молекул, атомов, ионов) значительно превосходит потенциальную энергию взаимодействий между ними, в связи с чем частицы движутся свободно, равномерно заполняя в отсутствие внешних полей весь предоставленный им объем.