Приведите примеры подтверждающие что на нагревание воздуха зависит от высоты солнца над горизонтом и продолжительности дня
География
Приведите примеры подтверждающие что на нагревание воздуха зависит от высоты солнца над горизонтом и продолжительности дня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце под прямым углом нагревает экватор и тропики .При удалении от тропиков чем меньше угол падения тем холоднее.Например температура Антарктиды и Африки.Чем больше продолжительность дня тем дольше солнце греет Землю .Например летом
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