Приведите примеры подтверждающие что на нагревание воздуха зависит от высоты солнца над горизонтом и продолжительности дня

Гость: Гость:

Солнце под прямым углом нагревает экватор и тропики .При удалении от тропиков чем меньше угол падения тем холоднее.Например температура Антарктиды и Африки.Чем больше продолжительность дня тем дольше солнце греет Землю .Например летом