Как сделать реферат на тему животные тундры????

Окружающий мир
Как сделать реферат на тему животные тундры????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. вбить в Goglle вопрос. 2.Word File тебе в помощь.
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