Знак арифметичекого дейстывие ,ариметическоедействие , часть премой,линия,еденица длены,результат деления. геометрическое действие

Математика
Знак арифметичекого дейстывие ,ариметическоедействие , часть премой,линия,еденица длены,результат деления. геометрическое действие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Понятие комплексного числа. 2) Алгебраическая форма комплексного числа. Сложение, вычитание, умножение и деление комплексных чисел. 3) Тригонометрическая и показательная форма комплексного числа. 4) Возведение комплексных чисел в степень. 5) Извлечение корней из комплексных чисел. Квадратное уравнение с комплексными корнями.
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