Решите,задание под буквой б,пожалуйста:)
Алгебра
Решите,задание под буквой б,пожалуйста:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5.5х-(30+3)=0 5.5х-33=0 5.5х=33 x=6 Как-то так)
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