Помагите упр 2 и3 пж срочно
Математика
Помагите упр 2 и3 пж срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)а^k+m+1=3^2+4+1=3^7=2187 3) m^5+2+3=m^10 а)2^10=1024 б)10^10=10000000000 в)(-3)^10=59049 г)2\5^10=1024\9765625
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