Сравнение британской и русской школы ( СРОЧНОООО ) ((( по английскому
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Сравнение британской и русской школы ( СРОЧНОООО ) ((( по английскому
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну я иду в британскую. Во первых в британской 1 урок в 8:50 Во вторых бранская школа сильнее В третих в британской школе плохо произнашению учат изза тогочто учителя русские Всё что я знаю
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