Срочно!!!!!!!Рассказ- характеристика Лизы и Алексея из книги "Барышня- крестьянка"
Литература
Срочно!!!!!!!Рассказ- характеристика Лизы и Алексея из книги "Барышня- крестьянка"
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Лиза-дочь помещика, которой 17 лет. Она была наделена от природы красивыми черными глазами и смуглым, приятным лицом. Лиза рано осиротела. Она была романтична и сообразительна. Возлюбленная Алексея. Алексей-главный герой повести, сын помещика Ивана Берестова. Его отец не дозволил ему поступить на военную службу, таким образом он остался в деревне барином. Был влюблён в Лизу.
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