пожалуйста решите геометрию на фото задание

Геометрия
пожалуйста решите геометрию на фото задание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№2 т.к. ∠1+∠3=70 градусов, то ∠1=∠3=70:2=35 градусов ( углы равны как вертикальные ) ∠1 и ∠2 смежные, значит ∠2=180-35=145 градусов. ∠2=∠4=145 градусов ( углы равны как вертикальные ) Ответ: 145 градусов, 145 градусов.
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