На прямой отметили несколько точек. После этого между каждыми двумя соседними точками отметили еще по точке. Такое уплотнение повторили еще дважды (всего 3 раза). В результате на прямой оказалось отмечено 113 точек. Сколько точ...

Математика

На прямой отметили несколько точек. После этого между каждыми двумя соседними точками отметили еще по точке. Такое уплотнение повторили еще дважды (всего 3 раза). В результате на прямой оказалось отмечено 113 точек. Сколько точек было отмечано первоначально?

Автор: Гость