На яких дослідах можна побачити магнітну дію струму
Физика
На яких дослідах можна побачити магнітну дію струму
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Что это значит можно по русски
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