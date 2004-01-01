Олимпийский чемпион (что он делает,чем занимается, биография) Физ-ра

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Татья́на Алекса́ндровна На́вка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская, белорусская и российская фигуристка, трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым. Заслуженный мастер спорта России (2004). Татьяна Навка родилась 13 апреля 1975 года в Днепропетровске, у неё есть младшая сестра Наталья. Родители, экономист Раиса Анатольевна и инженер Александр Петрович, в молодости занимались спортом, поэтому радовались увлечению дочери фигурным катанием, появившемся у неё после того, как она увидела по телевизору выступление Елены Водорезовой. Сначала Татьяне купили роликовые коньки, и она научилась кататься на них, а в 1980 году в возрасте пяти лет будущая чемпионка впервые вышла на лёд. Её первыми тренерами были Тамара Ярчевская и Александр Рожин. Навка была чемпионкой Украины среди юниоров[5]. В 1987 году Татьяна выросла за лето на 14 см, что привело к тому, что у неё разладилась прыжковая техника. После этого тренеры посоветовали маме Татьяны перевести дочь в танцы на льду. В 1988 году 13-летняя фигуристка переехала в Москву в группу Натальи Дубовой (спортклуб «Москвич»)[1], которая выбрала её среди множества юных спортсменок и поставила в пару с Самвелом Гезаляном. Тренировались сначала в Ледовом Дворце в Сокольниках, затем пара была отобрана Дубовой, заключившей контракт в США, для тренировок в Северной Америке. Так Навка оказалась в Нью-Джерси, всего в США прожила более 15 лет.